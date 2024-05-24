بالصور.. تتويج الهلال بكأس دوري روشن السعودي 2023-2024

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أقيمت يوم الجمعة مراسم تتويج الهلال ببطولة دوري روشن السعودي لموسم 2023 – 2024 في ملعب "كينغدوم أرينا" وسط أجواء احتفالية ومقاعد ممتلئة.

وحسم الهلال الفوز بلقب دوري روشن السعودي في الجولة 31 بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف لهدف.

ويتصدر الهلال ترتيب أندية الدوري برصيد 93 نقطة من 33 جولة مع تبقي مباراة واحدة أمام الوحدة، كما حقق حتى الآن 30 انتصارا و3 تعادلات في الموسم الحالي بلا خسارة.

















