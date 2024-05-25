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ميشيل مدرب جيرونا

مدرب جيرونا: أشعر ببعض الحزن

برشلونة - رويترز
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قال ميشيل مدرب جيرونا إنه يشعر بقليل من الحزن في نهاية موسم سيكون من الصعب تكراره بعد حصول فريقه على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وهو أفضل مركز له في الدوري طوال تاريخه كما ضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأمام جمهوره السعيد اختتم النادي مسيرته في الموسم بفوز ساحق بواقع 7-صفر على ضيفه غرناطة الليلة الماضية ليرفع رصيده إلى 81 نقطة وهي حصيلة لم يصل إليها سوى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة منذ تطبيق النظام الحالي للبطولة.

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لكن ميشيل يعرف أن جيرونا الذي صعد لدوري الأضواء في 2022 فقط سيتعين عليه العمل بكل جدية لتكرار هذا الإنجاز في الموسم المقبل.

وقال ميشيل للصحافيين الليلة الماضية: أشعر ببعض الحزن لأن الأشياء الجميلة انتهت. لقد حققنا إنجازا مهما جدا. كانت مسيرتنا طوال الموسم هائلة. الآن نبدأ من جديد. سنبدأ في القتال من أجل تقديم أداء كبير الموسم المقبل وهذا ما سنقوم به بداية من الغد. نحن نتقدم وعلينا قطع خطوات للأمام وعلينا وضع اللبنة الأولى والحصول على راحة والتعافي والاحتفال بهذا النجاح الكبير. وبداية من الأسبوع المقبل علينا البدء في التخطيط للوصول بجيرونا إلى أفضل مركز ممكن.



ورغم الأجواء الاحتفالية الصاخبة في ملعب مونتيليفي بدأ المدرب الإسباني فعلا في التفكير في التغييرات التي سيتعين عليه القيام بها خلال الاستعداد للموسم المقبل بينما يتوقع رحيل عدة لاعبين عن النادي.

وقال ميشيل عن ذلك: طبيعة كرة القدم تقول إن تشكيلة الفريق ستتغير في الموسم المقبل وكذلك الأوضاع والمشكلة هي أننا سنفتقد الكثير من الأشخاص.

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