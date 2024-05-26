12 رقماً من تتويج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا

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واصل الأهلي المصري بسط نفوذه على كرة القدم في القارة السمراء، واستمر في التحليق بعيدا في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه.

وتوج الأهلي، السبت، بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 1-صفر على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في إفريقيا، ويرد اعتباره من خسارته أمام منافسه في نهائي نسخة المسابقة عام 2018.

وتعادل الأهلي بدون أهداف ذهابا في تونس، قبل أن يفوز في لقاء العودة بالقاهرة بهدف سجله التوغولي روجيه أهولو لاعب الترجي، بالخطأ في مرماه، ليصبح ثاني لاعب يحرز للفريق المصري هدفا عكسيا في نهائي دوري الأبطال، بعد جمال الثعلب مدافع الهلال السوداني في نهائي نسخة 1987.

وفاز الأهلي، الذي شارك في النهائي للموسم الخامس على التوالي، بلقبه الرابع من آخر 5 نسخ لدوري الأبطال، بعدما أحرز كأس البطولة أيضا أعوام 2020 و2021 و2023 فيما خسر نهائي نسخة 2022، متفوقا على إنجاز الجيل الذهبي الذي قاده المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وفاز معه بالبطولة أعوام 2005 و2006 و2008 وخسر نهائي 2007.

وعقب تمكنه من التتويج باللقب دون خسارة، عادل الأهلي رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2005، حينما توج باللقب دون هزيمة أيضا.

ومنح الأهلي بلاده لقبها الـ18 في دوري الأبطال، لتعزز مصر رقمها القياسي كأكثر الدول فوزا بالبطولة، بفارق 11 لقبا أمام أقرب ملاحقيها المغرب، الذي فازت أنديته بالبطولة 7 مرات.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025، التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة، كما ضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الزمالك المصري في كأس السوبر الإفريقي، بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) هذا العام للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.

وقلص الأهلي الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد الإسباني في سباق المنافسة بينهما على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية في العالم، حيث حصد (المارد الأحمر) لقبه الدولي الـ26 في المركز الثاني بالقائمة، بفارق 3 ألقاب خلف الفريق الملكي، الذي يتواجد على القمة حاليا، في حين يتفوق نادي القرن في إفريقيا بفارق 4 ألقاب على بوكا جونيورز الأرجنتيني، صاحب المركز الثالث بالقائمة.

وبهذا التتويج، واصل مارسيل كولر مسيرته المذهلة مع الأهلي، الذي تولى تدريبه في سبتمبر 2022 خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، حيث حصل المدرب السويسري على لقبه الثامن في غضون 20 شهرا فقط، ليصبح أول مدير فني يحقق هذا العدد من الألقاب خلال تلك الفترة القصيرة مع أبناء القلعة الحمراء.

وتوج كولر بثاني ألقابه في دوري الأبطال مع الأهلي، بالإضافة إلى 3 ألقاب للسوبر المصري، ولقبين في كأس مصر، ولقب وحيد بالدوري المصري الممتاز.

ويمكن القول أن خسارة الأهلي القاسية 2-5 أمام صن داونز في مرحلة المجموعات بنسخة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023، كانت علامة فارقة في مشوار الفريق الأحمر بدوري الأبطال.

ومنذ تلك الخسارة المدوية التي جاءت في 11 مارس 2023، حافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في دوري الأبطال على مدار 22 مباراة متتالية، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة القارية التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964 يتجنب الخسارة في مثل هذا العدد من اللقاءات المتتالية، محققا خلال هذه السلسلة 15 فوزا و7 تعادلات.

وحقق الأهلي، الذي شارك في النهائي الـ17 بدوري أبطال أفريقيا، 12 رقما خلال رحلة تتويجه بلقبه الـ12 في البطولة القارية، نلقي عليها الضوء في السطور التالية.

1- أصبح الأهلي أول ممثل لقارة إفريقيا في بطولة كأس إنتركونتينننتال، التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تقام النسخة الأولى للمسابقة العالمية هذا العام بمشاركة أبطال قارات العالم الست، حيث ضمن ناديان آخران المشاركة في المسابقة بخلاف الأهلي هما العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، في انتظار التعرف على أبطال قارات أوروبا وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي وأميركا الجنوبية.

2- تعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها الأهلي بلقب دوري الأبطال على حساب الترجي في النهائي، بعدما نسخة عام 2012، التي حصل عليها بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على (شيخ الأندية التونسية).

3- ستكون مواجهة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي هي المواجهة المصرية الخالصة الثالثة في البطولة، بعدما سبق أن التقى الفريقان بنسخة عام 1994، التي فاز بها الفريق الأبيض بهدف نظيف، وكذلك بعد لقاء الزمالك والمقاولون العرب في نسخة عام 1997، التي توج بها أبناء ميت عقبة أيضا بعد فوزهم بركلات الترجيح.

4- للمرة الرابعة يحتفظ الأهلي بلقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين، بعدما سبق أن فاز بها في 2005 و2006، و2012 و2013، و2020 و2021، ليصبح الفريق الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحتفظ باللقب مرتين متتاليتين في 4 مناسبات.

5- هو عدد الأهداف التي أحرزها حسين الشحات، لاعب الأهلي، بالنسخة الأخيرة لدوري الأبطال، ليتربع على قائمة الهدافين بها، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه.

6- هي عدد ألقاب دوري الأبطال التي حصل عليها رامي ربيعة، مدافع الأهلي، ليتساوى في عدد الألقاب مع مدافع الفريق المعتزل وائل جمعة، كأكثر اللاعبين حصولا على المسابقة القارية المرموقة، حيث فاز ربيعة بها أعوام 2012 و2013 و2020 و2021 و2023 بالإضافة إلى 2024.

7- هي عدد الألقاب التي تفصل الأهلي عن أقرب ملاحقيه في قائمة الأندية الأكثر حصولا على دوري الأبطال وهما الزمالك ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي، اللذين حملا كأس البطولة 5 مرات فقط.

8- احتفظت الكرة العربية بلقب دوري الأبطال للنسخة الثامنة على التوالي، حيث حصل الوداد البيضاوي المغربي على اللقب عامي 2017 و2022 والترجي (2018 و2019) والأهلي أعوام 2020 و2021 و2023 و2024.

9- هي عدد الانتصارات اللي حققها الأهلي خلال 14 مباراة لعبها طوال مشواره في دوري الأبطال هذا الموسم، مقابل 5 تعادلات فقط.

10- هي عدد اللقاءات التي حافظ خلالها الأهلي على نظافة شباكه في دوري الأبطال، ليصبح أول فريق يحقق هذا الرقم القياسي، فمنذ أن اهتزت شباك حارسه وقائد الفريق محمد الشناوي للمرة الوحيدة في رحلة الفريق نحو التتويج باللقب هذا العام، وذلك خلال تعادله 1-1 مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بالجولة الثانية من دور المجموعات، لم يتلق الأهلي أي هدف في باقي مسيرته بالمسابقة، من بينها 9 مباريات حرس خلالها مصطفى شوبير عرين الفريق.

وأصبح شوبير أول لاعب في تاريخ الأهلي لا يستقبل أهدافا في نسخة واحدة من البطولة بعد مشاركته في مثل هذا العدد من اللقاءات، علما بأنه الحارس الوحيد في النسخة المنقضية للمسابقة الذي لم تهتز شباكه.

11- هي عدد الانتصارات التي حققها الأهلي على الترجي خلال 24 مباراة جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، مقابل فوز الفريق التونسي في 4 لقاءات، بينما خيم التعادل على 9 تعادلات.

12- هم عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للأهلي خلال مشوار الفريق في النسخة الأخيرة لدوري الأبطال، بواقع 5 أهداف لحسين الشحات و4 أهداف لمحمود عبدالمنعم (كهربا)، وهدفين لمحمد مجدي أفشة، وهدف وحيد لأحمد عبدالقادر وبيرسي تاو ووسام أبوعلي ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية، بالإضافة إلى روجيه أهولو لاعب الترجي.