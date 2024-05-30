كومباني في تصريح مفاجئ: تدريب بايرن ليس "إنجازاً"

1 دقيقة للقراءة

أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، أن الحصول على منصب المدير الفني للفريق"ليس إنجازا" في حد ذاته، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يقتنع به قادة النادي ومشجعوه مسبقا.

وقال كومباني خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام يوم الخميس: الحصول على الوظيفة ليس إنجازا. الإنجاز هو النجاح في الوظيفة.



مادة اعلانية

وأضاف كومباني: لا أريد أن يقتنع الجميع بي فقط مسبقا، ولكن أيضا بعملي على أرض الملعب خلال فترة وجودي هنا. أعرف مدى أهمية بايرن ميونخ. أنا فخور بالعمل معه، ولكن أيضا متحمس للغاية لوجودي هنا. بالنسبة لي، الموسم يمكن أن يبدأ على الفور.

وأعلن بايرن تعيين كومباني مديرا فنيا جديدا له الأربعاء، لينهي بحثه الطويل التي استمر عدة أشهر عن مدرب يخلف به توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.