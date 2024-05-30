كومباني في تصريح مفاجئ: تدريب بايرن ليس "إنجازاً"
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أكد البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن ميونخ، أن الحصول على منصب المدير الفني للفريق"ليس إنجازا" في حد ذاته، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يقتنع به قادة النادي ومشجعوه مسبقا.
وقال كومباني خلال تقديمه رسميا لوسائل الإعلام يوم الخميس: الحصول على الوظيفة ليس إنجازا. الإنجاز هو النجاح في الوظيفة.
وأضاف كومباني: لا أريد أن يقتنع الجميع بي فقط مسبقا، ولكن أيضا بعملي على أرض الملعب خلال فترة وجودي هنا. أعرف مدى أهمية بايرن ميونخ. أنا فخور بالعمل معه، ولكن أيضا متحمس للغاية لوجودي هنا. بالنسبة لي، الموسم يمكن أن يبدأ على الفور.
وأعلن بايرن تعيين كومباني مديرا فنيا جديدا له الأربعاء، لينهي بحثه الطويل التي استمر عدة أشهر عن مدرب يخلف به توماس توخيل، الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم المنقضي.
-
بايرن ميونخ يستعين بالمدرب البلجيكي كومباني حتى 2027
تم تعيين البلجيكي فينسنت كومباني مدربا لفريق بايرن ميونخ الألماني، اعتبارا من ...
رياضة
-
بايرن: غوارديولا ساعدنا في إقناع كومباني
كشف النجم الألماني السابق كارل هاينز رومينيغيه الذي يشغل منصب عضو في المجلس ...
رياضة
-
كومباني يقترب من قيادة بايرن ميونخ
ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة مع فينسنت كومباني لتدريب ...
رياضة