دجوكوفيتش يقلب خسارة وشيكة أمام موسيتي إلى فوز كبير

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تجنب نوفاك دجوكوفيتش التعرض لأسوأ هزيمة له في بطولة فرنسا المفتوحة منذ 15 عامًا في الساعات الأولى من صباح ايوم لأحد عندما حقق فوزًا بخمس مجموعات على الإيطالي لورنزو موسيتي.

وعاد حامل اللقب والفائز بلقب غراند سلام 24 مرة، دجوكوفيتش من مجموعتين إلى واحدة لينتصر 7-5، 6-7 (6/8)، 2-6، 6-3، 6-0 في المجموعة الثالثة.

كما سمح فوزه الذي استمر أربع ساعات و 29 دقيقة للمصنف الأول عالميًا البالغ من العمر 37 عامًا بمعادلة الرقم القياسي لروجر فيدرر البالغ 369 فوزًا في البطولات الأربع الكبرى.