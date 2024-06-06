وثائقي يكشف: مبابي طلب "صلعة" زيدان.. ثم قرر الاعتزال

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كشف فيلم وثائقي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد أنه ذهب في طفولته إلى الحلاق طالباً منه حلاقة جزء من شعر رأسه ليبدو كالأسطورة الشهير زين الدين زيدان الذي قاد فرنسا إلى تحقيق كأس العالم 1998 وهو العام الذي شهد ولادة كيليان.

ونشر الفيلم الوثائقي عدة تفاصيل هامة عن حياة الصبي الذي ترعرع في ضاحية بوندي الباريسية الفقيرة كان من أبرزها ما قاله أحد أبطال مونديال 2018 في الفئات السنية، تييري بونتو، متحدثا عن حب الفتى لكرة القدم: في يوم ما ذهب مبابي برفقة والده ويلفريد إلى الحلاق وطلب من الأخير أن يحلق جزء من منتصف شعر رأسه ليكون مثل الأسطورة زيدان، لكن بالطبع رفض الحلاق ذلك الطلب.

وضمن الحديث عن محطات مبابي الفارق في مسيرته، كشف إبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول والمنتخب الفرنسي، عن شجاعة مبابي الذي ذهب إلى تسديد أول ترجيحية في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، على الرغم من إهداره واحدة قبل عام وبعضةأشهر عندما تصدى يان سومر حارس منتخب سويسرا إلى جزائيته ثمن نهائي كأس أوروبا ليودع "الديوك" البطولة.

وكشف نويل لي غراي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وعددا من معارفه، أن مبابي فكر جديا بالاعتزال الدولي بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له عقب إهداره الترجيحية الحاسمة في ثمن نهائي أوروبا، لكنه عدل عن ذلك في نهاية المطاف.