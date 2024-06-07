رغم الموسم المخيب.. جماهير ليفربول تنصف صلاح

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فاز المهاجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم بفريقه ليفربول الإنجليزي، بتصويت الجماهير، متفوقاً على زميليه الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وسجل صلاح 25 هدفاً في جميع المسابقات بالموسم المنصرم وصنع 13، رغم إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، والخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا، بينما حصد لقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي.

وعاش صلاح فترة غير جيدة في الموسم الماضي، إذ اشتبك مع مدربه السابق يورغن كلوب على خط التماس خلال مباراة وست هام، بينما رجح بعض النقاد أن تراجع مستواه الفني كان أحد أسباب تراجع ليفربول من الصدارة إلى المركز الثالث في الأمتار الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الرابعة منذ انضمامه للفريق، إذ توج بها سابقًا موسم 2017-2018، و2020-2021، و2021-2022.

وارتبط اللاعب المصري بالرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، لكنه بقي في صفوف الفريق بنهاية المطاف، ومع بدء النادي حقبة جديدة بقيادة المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت فإن مستقبله لا يزال غير واضح حتى الآن رغم تبقي موسم في عقده مع الفريق.