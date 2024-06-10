الجزائر تعود للانتصارات على حساب أوغندا في تصفيات المونديال

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استعاد المنتخب الجزائري نغمة الانتصارات وقلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه الأوغندي، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب أوغندا عن طريق ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك المنتخب الجزائري التعادل عبر حسام عوار في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 58 سجل سعيد بن رحمة الهدف الثاني للمنتخب الجزائري.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن أربع منتخبات وهي بوتسوانا وغينيا وموزمبيق وأوغندا على الترتيب، فيما يتذيل منتخب الصومال الترتيب دون نقاط.