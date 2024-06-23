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دي بروين تألق أمام رومانيا

دي بروين: لا أفكر في مستقبلي

برلين - د ب أ
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أكد كيفين دي بروين قائد منتخب بلجيكا أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي بعد أداء آخر مثير أمام رومانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وسجل صانع ألعاب مانشستر سيتي الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا ليقوده للفوز على رومانيا وتحقيق الانتصار الأول في يورو 2024 بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام سلوفاكيا.

وقال قائد منتخب بلجيكا: حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجعا لهم، أفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون. ألعب لهذا الفريق في السنوات العشر الأخيرة والآن لدي دراية أتقاسمها معهم، لكني لم أفكر حقا فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا.

وختم بالقول: لا أفكر حقا في موعد اعتزالي أو في مستقبلي.

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ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014 لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في نفس عدد الأهداف التي ساهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.

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