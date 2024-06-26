إنجلترا تخطف الصدارة.. والدنمارك تصطدم بألمانيا

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أنهت إنجلترا مشوارها في دور المجموعات بكأس أوروبا "يورو 2024" في صدارة المجموعة الثالثة بعد تعادلها سلبيا مع سلوفينيا التي تأهلت أيضا إلى مراحل خروج المغلوب بالبطولة القارية، بالإضافة إلى الدنمارك التي صعدت كوصيفة وتلاقي ألمانيا عقب تعادلها مع صربيا في المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء.

وكانت إنجلترا قد تأهلت بالفعل إلى دور 16، وعلى الرغم من الأداء المتواضع مرة أخرى، إلا أن التعادل تركها في المركز الأول في المجموعة برصيد خمس نقاط.

وأنهت سلوفينيا دور المجموعات برصيد ثلاث نقاط متساوية مع الدنمرك، التي تعادلت سلبيا مع صربيا. وعلى الرغم من أن لدى كلا المنتخبين نفس فارق الأهداف والأهداف المسجلة والسجل الانضباطي، تقدمت الدنمارك نحو المركز الثاني بسبب تصنيفها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتلاقي ألمانيا في ثمن النهائي.

وكانت إنجلترا هي الأفضل في مباراة فاترة شهدت القليل من الفرص الحقيقية، حيث تصدى حارس المرمى يان أوبلاك بسهولة لفرصتين من هاري كين وفيل فودن وتم إلغاء هدف لبوكايو ساكا، في الشوط الأول بداعي

التسلل.

وسيطرت إنجلترا على الكرة لكنها لم تسدد سوى القليل على المرمى بينما دافعت سلوفينيا بقوة وحاولت التصدي لكل هجمة من منافسها المحبط.







وفي المباراة الأخرى، استحوذت الدنمارك على الكرة وصنعت العديد من الفرص، وتحكم كريستيان إريكسن في نسق اللعب من وسط الملعب، لكن الفريق لم يكن قادرا على ترجمة سيطرته إلى أهداف وتعادل للمرة الثالثة في البطولة.

ودافعت صربيا بقوة لفترات طويلة لكنها لم تنجح في صناعة الفرص للمهاجم المخضرم ألكسندر ميتروفيتش الذي طالب بركلة جزاء عدة مرات دون جدوى.

وأنهت صربيا مشوارها في البطولة برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.

وألغى الحكام هدفا للفريقين خلال المباراة، الأول للدنمارك من ركلة ركنية خرجت من الملعب قبل أن يحولها أحد اللاعبين إلى الشباك، والثاني لصربيا بداعي التسلل.