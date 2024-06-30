ألمانيا تبلغ ربع النهائي بثنائية في مرمى الدنمارك

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سجل كاي هافيرتس وجمال موسيالا هدفين في الشوط الثاني قادا بهما ألمانيا للفوز 2-صفر على الدنمارك اليوم السبت والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

وتوقف اللعب في المباراة بعد نحو 35 دقيقة من صفارة البداية بسبب عاصفة رعدية وخرج اللاعبون من أرضية الملعب، واستمر التوقف لمدة 20 دقيقة قبل أن يستأنف الفريقان اللعب، ولم ينجح أي منهما في هز الشباك خلال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

ووجهت الدنمارك ضربة لأصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني عندما أسكن يواكيم أندرسن الكرة في شباك الحارس مانويل نوير، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وتقدمت ألمانيا بهدف سجله هافيرتس في الدقيقة 53 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد، وقد اتخذ القرار بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 68، عزز موسيالا تقدم الفريق الألماني بالهدف الثاني.

واهتزت شباك الدنمارك مجددا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، إذ تلقى فلوريان فيرتز طولية وانطلق ثم سدد الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.