هاو ينفي تواصله مع منتخب إنجلترا.. ويتمسك بنيوكاسل

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نفى إيدي هاو مدرب نيوكاسل لكرة القدم الثلاثاء أي تواصل رسمي معه بشأن منصب تدريب منتخب إنجلترا الشاغر، مؤكداً التزامه التام مع النادي.

وقال هاو لصحافيين في طوكيو عندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تواصل معه لتولّي مسؤولية تدريب المنتخب الوطني: لا يوجد أي تواصل على الإطلاق من طرف أيّ كان وأنا ملتزم تماماً مع نيوكاسل.

ويتواجد نيوكاسل في اليابان لخوض مبارتين تحضيريتين للموسم الجديد أمام أوراوا ريد دايموندز ويوكوهاما مارينوس من الدوري الياباني يومي الأربعاء والسبت على التوالي.



وارتبط اسم هاو بمنصب مدرب منتخب إنجلترا الذي تركه غاريث ساوثغيت بعد خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 هذا الشهر، إلى جانب مدربي تشيلسي السابقين توماس توخل، ماوريسيو بوكيتينو وغراهام بوتر.

وتجاهل هاو التلميحات بأن لاعبيه بحاجة إلى سماعه مباشرة يتحدث عن ولائه لنيوكاسل، فيما كانت تدور التكهنات حول مستقبله بشكل علني.

وتابع المدرب البالغ من العمر 46 عاماً: ما من شيء للحديث عنه. لست بحاجة إلى مخاطبة اللاعبين. إنهم يعرفون ذلك، كما آمل، من خلال تصرفاتي اليوميّة ومدى التزامي تجاه النادي.