نادال وألكاراز يودعان منافسات زوجي الرجال بأولمبياد باريس
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ودع الثنائي الإسباني المكون من النجم المخضرم رافاييل نادال والشاب كارلوس ألكاراز منافسات زوجي الرجال بمنافسات التنس في أولمبياد باريس 2024.
وخسر نادال وألكاراز أمام الثنائي الأميركي المكون من أوستن كرايتشيك وراجيف رام بنتيجة 6 / 2 و6 / 4، يوم الأربعاء، في دور الثمانية منافسات زوجي الرجال باللعبة البيضاء.
وبذلك، فقد ألكاراز ونادال فرصة التواجد في المربع الذهبي بمنافسات الزوجي، حيث كانا يأملان في منح بلادهما ميدالية أولمبية.
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