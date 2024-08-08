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حزن بيبي بعد الإقصاء من كأس أوروبا

البرتغالي بيبي يعتزل كرة القدم عن 41 عاماً

لشبونة - فرانس برس
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وضع الدولي البرتغالي بيبي حدّاً لمسيرته في كرة القدم عن 41 عاماً، وفقاً لما أعلن يوم الخميس في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب البرزيلي الأصل "أودّ أن أشكر الجميع" في فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع إنستغرام، ذاكراً الأندية التي مرّ عليها، منتخب البرتغال إضافة إلى عائلته.

وأضاف قلب الدفاع المُعتزل بعد المشاركة في كأس أوروبا 2024 وبعد نهاية عقده مع نادي بورتو "قدّم لي الجميع الدعم الذي كنت بحاجةٍ إليه للمغادرة بضميرٍ مرتاح".

وبدأ كيبلر لافيران ليما فيريرا، وهو اسمه الحقيقي، المولود في البرازيل والذي وصل إلى البرتغال عن 18 عاماً، مسيرته الاحترافية مع نادي ماريتيمو دي ماديرا.

بعد فترةٍ أولى مع بورتو بين عامي 2004 و2007، لعب لريال مدريد الإسباني لمدة 10 أعوام وعاد إلى بورتو في يناير 2019، بعد موسمٍ ونصف مع بشكتاش التركي.

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