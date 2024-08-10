توتنهام يتعاقد مع سولانكي مقابل 65 مليوناً

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عزّز توتنهام خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي، هجومه بالتعاقد مع دومينيك سولانكي قادماً من بورنموث، وفقاً لما أعلنه يوم السبت.

وقال توتنهام في بيان "يسرّنا إعلان التعاقد مع دومينيك سولانكي من بورنموث. المهاجم البالغ 24 عاماً وافق على عقدٍ يمتد حتّى 2030".

وفقاً لشبكة "بي بي سي"، ستكلّف هذه الصفقة توتنهام نحو 65 مليون جنيه إسترليني تشمل الإضافات.

بدأ سولانكي مسيرته في الفئات العمرية لتشيلسي قبل أن يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الأوّل في أكتوبر 2014 ضمن دوري أبطال أوروبا، حيث أصبح أصغر لاعب للـ"بلوز" في البطولة.

انتقل بالإعارة إلى فيتيس الهولندي حيث خاض 26 مباراة سجّل خلالها 7 أهداف، فعاد إلى تشيلسي ثم انتقل إلى ليفربول بصفقة نهائية.

خاض مع الـ"ريدز" 27 مباراة في مختلف المسابقات قبل أن ينتقل إلى بورنموث في يناير 2019.

لعب 216 مباراة ما بين الدوري الممتاز والـ"تشامبيونشيب" مسجّلاً 77 هدفاً وصانعاً 31 تمريرة حاسمة.

استدعيَ سولانكي إلى منتخب "الأسود الثلاثة" عام 2017 لكنه لم يخض سوى مباراة واحدة في ظلّ تخمة المهاجمين.

ويستهلّ توتنهام مشواره في الدوري بمواجهة مضيفه ليستر العائد، في 19 أغسطس، لكنه سيلاقي ضيفه بايرن ميونيخ الألماني أوّلاً في مباراةٍ ودية السبت في لندن.