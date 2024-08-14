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صلاح
عقد صلاح مع ليفربول ينتهي نهاية الموسم المقبل

أسطورة ليفربول يهاجم صلاح: "بائس" والنادي أكبر منه

العربية.نت
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وصف الإيرلندي مارك لورنسون أحد أساطير ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح بـ"البائس" وأنه ليس أكبر من النادي وذلك مع بقاء قرابة 10 أشهر على نهاية عقد الهداف الحالي صيف 2025.

ووقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول صيف 2022 لمدة 3 سنوات جعله اللاعب صاحب الراتب الأعلى في تاريخ النادي الأحمر بواقع 350 ألف جنيه إسترليني.

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ولم يتوصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ناديه على تمديد التعاقد الذي سينتهي نهاية المقبل، إذ وصفه لورنسون بـ"البائس" وسط حالة من عدم اليقين التي تحيط بمستقبل النجم المصري.

وقال لورنسون في حديث نقلته صحيفة "ديلي ميرور": صلاح بائس بعض الأحيان رغم أنه يضمن تسجيل الأهداف، وأعتقد أن ليفربول لو تلقى عرضاً مناسباً مقابل التنازل عن خدمات "مو" فإنه سيوافق مباشرة.

ويرغب ليفربول بتمديد عقد محمد صلاح خوفاً من رحيله مجاناً نهاية الموسم، لكن اللاعب المصري لم يصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه حتى الآن.

وواصل لورنسون عن مستقبل صلاح وزميله الهولندي فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد: لا أحد أكبر من النادي، أريد بقائهم في الفريق، لكن علينا أن ننظر إلى كل موقف بشكل منفرد.

وحول تدعيم ليفربول لصفوف الفريق في الفترة الحالية، أجاب: إدارة النادي لن تترك المدرب الجديد آرني سلوت يعمل مع التشكيلة القديمة، بالتأكيد ستجلب له لاعبين على الأقل قبل بداية الموسم.

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