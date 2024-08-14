مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كامافينغا
غياب كامافينغا قد يستمر لمدة 7 أسابيع

إصابة كامافينغا تفتح باب التساؤلات في ريال مدريد

ريال مدريد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سيغيب لاعب الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينغا عن صفوف فريقه ريال مدريد أسابيع عديدة، بعد تعرّضه لالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليسرى خلال حصة تدريبية الثلاثاء، وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة الإسبانية في بيان له الأربعاء.

وقال حامل لقب الدوري الإسباني في بيانه الذي لم يُحدّد فيه مدّة غياب لاعبه: بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم لإدواردو كامافينغا، شخصت إصابته بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى. غير أن الصحافة الإسبانية قدّرت مدة الغياب بين ستة وسبعة أسابيع.

أصاب "خليفة راموس".. لاعبو ريال مدريد يشتمون إندريك بألفاظ نابية رياضة أصاب "خليفة راموس".. لاعبو ريال مدريد يشتمون إندريك بألفاظ نابية
مادة اعلانية

وحصلت الإصابة بعد احتكاك بينه وبين زميله ومواطنه أوريليان تشواميني خلال حصة تدريبية، وقع على إثره أرضاً ممسكاً ساقه اليسرى عشية نهائي الكأس السوبر الأوروبية أمام أتالانتا يوم الأربعاء.

وسيغيب الدولي الفرنسي عن بداية الموسم مع فريقه، إضافة إلى الغياب عن النافذة الأولى لدوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده في السادس والتاسع من سبتمبر المقبل.

وتُشكّل هذه الإصابة ضربة قوية لبطل إسبانيا وأوروبا الحالي الذي قد يضطر إلى التعاقد مع لاعب وسط إضافي بعد اعتزال ضابط إيقاعه الألماني توني كروس وعدم تعويضه في سوق الانتقالات الصيفية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط