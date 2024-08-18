فليك يرد على أنباء رحيل غندوغان
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يتوقع الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن يبقى مواطنه إلكاي غندوغان في صفوف الفريق الكاتالوني هذا الموسم رغم التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن كامب نو.
وانتقل غندوغان لاعب وسط منتخب ألمانيا إلى برشلونة في 2023 قادما من مانشستر سيتي، ويتبقى له عام في عقده.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن غندوغان قد يرحل عن برشلونة بعد قدوم داني أولمو، وسط أنباء عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فناربخشة التركي بضمه.
وقال فليك في تصريحات صحافية عقب الفوز على فالنسيا 2 - 1 يوم السبت في افتتاح مشوار برشلونة بالدوري الإسباني "لقد تعرض لإصابة في العين يوم الاثنين ولهذا بقي في المنزل".
وأضاف "أقدره كلاعب وإنسان، لقد تحدثت إليه كثيرا، لكنه أمر بيني وبينه، تربطنا علاقة جيدة، أعرفه جيدا، لدي شعور بأنه سيبقى".
-
برشلونة يتلقى هزيمة مؤلمة أمام موناكو الفرنسي
تلقت جماهير برشلونة صدمة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد بعدما خسر الفريق 3-0 أمام ...
رياضة
-
والد اللاعب البرشلوني لامين يامال يتعرض للطعن في إسبانيا
العربية ميديا
-
بثنائية ليفاندوفسكي.. برشلونة يحقق فوزاً ثميناً على أرض فالنسيا
قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على مضيفه فالنسيا يوم السبت، ضمن منافسات ...
رياضة