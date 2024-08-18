فليك يرد على أنباء رحيل غندوغان

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يتوقع الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني أن يبقى مواطنه إلكاي غندوغان في صفوف الفريق الكاتالوني هذا الموسم رغم التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن كامب نو.

وانتقل غندوغان لاعب وسط منتخب ألمانيا إلى برشلونة في 2023 قادما من مانشستر سيتي، ويتبقى له عام في عقده.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن غندوغان قد يرحل عن برشلونة بعد قدوم داني أولمو، وسط أنباء عن اهتمام البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فناربخشة التركي بضمه.

وقال فليك في تصريحات صحافية عقب الفوز على فالنسيا 2 - 1 يوم السبت في افتتاح مشوار برشلونة بالدوري الإسباني "لقد تعرض لإصابة في العين يوم الاثنين ولهذا بقي في المنزل".

وأضاف "أقدره كلاعب وإنسان، لقد تحدثت إليه كثيرا، لكنه أمر بيني وبينه، تربطنا علاقة جيدة، أعرفه جيدا، لدي شعور بأنه سيبقى".