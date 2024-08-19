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ستيرلنغ تشيلسي
رحيم خاض 81 مباراة مع الفريق

الشكوك تحوم حول مستقبل ستيرلنغ مع تشيلسي

العربية.نت
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تحوم الشكوك حول مستقبل رحيم ستيرلنغ مع فريق تشيلسي الإنجليزي بعدما قال إنزو ماريسكا، مدرب الفريق الجديد إنه ينوي توضيح موقف الجناح الإنجليزي في الأيام المقبلة.

ولم يتواجد ستيرلنغ في قائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي، التي خسرها الفريق بثنائية نظيفة، وأصدر ممثلو اللاعب بيانا يتساءلون فيه عن أسباب القرار.

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وقال ماريسكا بعدها: كل ما يمكنني قوله إنه كان قرارا فنيا. في الأيام المقبلة سنرى الوضع وسنوضحه، لكن في هذه اللحظة فإن كل اللاعبين هم لاعبون بتشيلسي إذا كانوا سيستمرون مع الفريق سنحاول الاستفادة منهم.

وأردف: أريد رحيم ستيرلنغ، ولكنني أريد كل اللاعبين الذين نملكهم، ولكن ليس هناك مكان للجميع. لذلك بالنسبة لبعضهم، يتعين عليهم الرحيل.

وانضم ستيرلنغ لتشيلسي في 2022 قادما من مانشستر سيتي وشارك في 81 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

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