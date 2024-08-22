أوباميانغ يبحث عن هدف "المواجهة الأولى" للمرة الرابعة

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يأمل الغابوني بيير-إيمريبك أوباميانغ مهاجم نادي القادسية التسجيل في أول مواجهة دورية له مع الفريق للمرة الرابعة في مسيرته عندما يواجه الفتح يوم السبت.

ويفتتح القادسية مشواره في دوري روشن السعودي بعد صعوده بمواجهة الفتح في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وينشد الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ هدفه الأول في مواجهته الرسمية للمرة الرابعة في مسيرته.

واستطاع الغابوني تسجيل "هاتريك" في أول مباراة له في الدوري الألماني مع دورتموند في عام 2013 بمرمى أوغسبورغ كما سجل هدفا في أول مباراة له مع أرسنال في الدوري الإنجليزي بمرمى إيفرتون في موسم 2022-2023 بقميص تشيلسي في مرمى كرستال بالاس.

ولم يتمكن أوباميانغ من تسجيل هدف دوري في مبارياته الأولى مع برشلونة الإسباني وأندية سانت إتيان ومارسيليا وديجون وليل وموناكو الفرنسية.

وعزز القادسية صفوفه في فترة الانتقالات الحالية بحارس المرمى البلجيكي الدولي كوين كاستيلز والغابوني أوباميانغ الإسباني ناتشو فرنانديز والأوروغوياني ناهيتان نانديز والمكسيكي جوليان كينيونيس والإسباني كارلوس خيمينيز والأوروغوياني غاستون ألفاريز والأرجنتيني إيزكييل فرنانديز.

وأعلن الفتح يوم الخميس تعاقده مع المدرب السويدي ينز غوستافسون ليكون على دكة البدلاء أمام القادسية.

ويأمل فريق الفتح الضيف تحقيق انتصاره الـ150 في تاريخ مشاركاته بالدوري بينما يلاحق القادسية فوزه الـ 30 في المسابقة.