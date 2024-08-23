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بازيلي: صفقة سعود إلى روما "محسومة".. وعائلة ديبالا غيرت رأيه

دبي - قناة العربية
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أكد الصحافي الإيطالي فابيو بازيلي أن صفقة سعود عبدالحميد حسمت مع روما، مضيفا أن اللاعب لم يسافر بعد بسبب تبقي بعض الإجراءات.

وأبان بازيلي لـ "في المرمى": ديبالا اتخذ القرار ظهيرة يوم الخميس بعد التحدث مع والدته وزوجته لأن جماهير روما تعشقه ولا تود رحيله.

وأضاف: الأمر محير جدا وهذه حال سوق الانتقالات وهي ليست المرة الأولى التي يرفض فيها ديبالا عرضا إذ سبق له القيام بذلك مع مانشستر يونايتد.

وحول صفقة سعود عبدالحميد لاعب الهلال مع روما لأبان بازيلي: صفقة روما مع سعود عبدالحميد محسومة وآمل أن لا يؤثر قرار ديبالا في هذه الصفقة، ونحن في روما نعلم أن الصفقة حسمت واللاعب وافق على الانتقال وسيكون السعودي الأول الذي يلعب في الدوري الإيطالي.

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