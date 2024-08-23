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الثنائي في مباراة فالنسيا الأخيرة

برشلونة يتجاهل ليفاندوفسكي.. ويختار رافينيا قائداً

العربية.نت
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عين الألماني هانزي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني الجناح البرازيلي رافينيا قائداً خامساً للفريق في وقت ينتظر المشجعون رحيله من النادي لتوفير أموال تسجيل الصفقات الجديدة.

ونشر برشلونة يوم الجمعة صورة القادة الخمس للفريق وهم الألماني بيتر تير شتيغن والأوروغوياني رونالد أراوخو والهولندي فرينكي دي يونغ والإسباني بيدري والبرازيلي رافينيا، في غياب تام للبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق.

ومنذ تعاقد الفريق الكتالوني معه صيف 2022 من ليدز مقابل 58 مليون يورو، دائماً ما وضع اسم البرازيلي على لائحة اللاعبين المرشحين للانتقال نظراً لمرتبه المرتفع الذي يقترب من 12 مليون يورو و500 ألف سنوياً، وقلة مردوده الفني إذ لعب مع برشلونة 88 مباراة سجل 20 هدفاً وصنع 26.

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