تبرئة رئيس "اتحاد القدم" في بيرو السابق من جريمتي قتل

1 دقيقة للقراءة

كشف محامي إدوين أوفييدو رئيس اتحاد كرة القدم السابق في البيرو يوم الخميس أن محكمة برأته من جريمة قتل نقابيين في قضية طويلة الأمد.

وأبان محاميه سيزار ناكازاكي للصحفيين عقب قرار المحكمة العليا في منطقة لا ليبرتاد الشمالية: تم إثبات براءة إدوين أوفييدو، والمحكمة قررت تبرئته بعد التحقق من أن النيابة لم تقدم أدلة كافية.

واتهم أوفييدو بالأمر بقتل عضوين نقابيين يعملان في شركة سكر يسيطر عليها، وكانا قتلا بالرصاص في عامي 2012 و2015.

وطلب المدعي العام في عام 2019 عقوبة بالسجن لمدة 52 عامًا لأوفييدو، الذي دائما ما حافظ على براءته.

وفي ديسمبر 2018 استقال أوفييدو من منصبه في رئاسة اتحاد كرة القدم بسبب أبعاد القضية المرفوعة عليه.

وسبق وأمضى أوفييدو 18 شهرًا في الحبس الاحتياطي وأيضا عام ونصف قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامه بكونه زعيم "شبكة فساد" والعقل المدبر لقتل النقابيين.

وزعم الادعاء أن أوفييدو أمر بعمليات القتل انتقاما من الاحتجاجات التي نظمت ضده في شركته للسكر.

وعرف منتخب البيرو النجاح خلال فترة أوفييدو منذ 2015 حتى 2018، إذ تأهل بعد ثلاث سنوات لكأس العالم لأول مرة منذ 36 عامًا.