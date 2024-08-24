بارما يهزم ميلان بثنائية
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فاز بارما على ضيفه ميلان 2 - 1 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت كذلك فوز أودينيزي على ضيفه لاتسيو 2 - 1.
وفشل ميلان في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في الجولة الأولى بصعوبة أمام تورينو 2 - 2، فيما حقق بارما، الصاعد هذا الموسم، فوزه الأول بعد تعادل مع فيورنتينا 1 - 1 في الجولة الأولى.
وتقدم بارما في الدقيقة الثانية عن طريق دينيس مان، قبل أن يدرك ميلان التعادل في الدقيقة 66 عن طريق كريستيان بولسيتش. وفي الدقيقة 77 سجل ماتيو كانسليري الهدف الثاني لبارما.
وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على لاتسيو 2 - 1. وتقدم أودينيزي في الدقيقة الخامسة عن طريق لورينزو لوكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان توفان الهدف الثاني في الدقيقة 49.
وشهدت المباراة تعرض لاعب أودينيزي، حسن كامارا للطرد في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل غوستاف إيساكسون الهدف الوحيد للاتسيو.
وتعادل أودينيزي في الجولة الأولى مع بولونيا 1 - 1، فيما فاز لاتسيو على فينزيا 3 - 1 في الجولة ذاتها.
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