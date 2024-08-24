عوار ينقذ اتحاد جدة أمام الخلود
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قاد الجزائري حسام عوار فريقه الاتحاد للفوز على مضيفه الخلود 1 - صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وسجل عوار هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وكان عوار انتقل إلى الاتحاد قادما من روما الإيطالي، بعد موسم واحد فقط قضاه في فريق العاصمة الإيطالية قادما من ليون الفرنسي.
وبهذا الفوز حافظ كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الافتتاحية في مسيرته بدءا من فريق ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني.
ويلتقي الاتحاد في الجولة الثانية مع ضيفه التعاون، فيما يلعب الخلود مع مضيفه الرياض.
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