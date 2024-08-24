مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يلعب الاتحاد المباراة القادمة أمام التعاون

عوار ينقذ اتحاد جدة أمام الخلود

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قاد الجزائري حسام عوار فريقه الاتحاد للفوز على مضيفه الخلود 1 - صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وسجل عوار هدف المباراة الوحيد للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكان عوار انتقل إلى الاتحاد قادما من روما الإيطالي، بعد موسم واحد فقط قضاه في فريق العاصمة الإيطالية قادما من ليون الفرنسي.

وبهذا الفوز حافظ كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الافتتاحية في مسيرته بدءا من فريق ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

ويلتقي الاتحاد في الجولة الثانية مع ضيفه التعاون، فيما يلعب الخلود مع مضيفه الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيض قواتها في محور فيلادلفي واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيض قواتها في محور فيلادلفي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط