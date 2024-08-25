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لم يلعب فاي أي مباراة مع الفريق الأول

فاي مدافع برشلونة ينتقل إلى رين

برشلونة - د ب أ
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أعلن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد انتقال مدافعه ميكايل فاي إلى ستاد رين الفرنسي مقابل عشرة ملايين و300 ألف يورو.

وقال برشلونة في بيان إن الصفقة تتضمن بند إعادة شراء بقيمة 25 مليون يورو ونسبة 30 بالمئة من إعادة بيع فاي لأي فريق آخر.

ولم يخض المدافع السنغالي (20 عاما) أي مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة لكنه لعب أول مباراة له مع منتخب بلاده الأول أمام الغابون في مارس الماضي.

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