إصابة إيريك غارسيا تلخبط أوراق برشلونة

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أكد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن مدافعه إريك غارسيا تعرض لإصابة في قدمه لينضم إلى زميله الدنماركي أندريس كريستنسن الذي ستبعده الإصابة لفترة طويلة.



وذكر برشلونة في بيان على حسابه الرسمي في "إكس": يعاني لاعب إيريك غارسيا من التهاب اللفافة الأخمصية في قدمه اليمنى. سيحدد مدى تحسن حالته موعد عودته للتدريبات.



ويملك هانزي فليك مدرب برشلونة مدافعين جاهزين فقط وهما باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز، إذ يلعب الفرنسي جولز كوندي على الطرف الأيمن ويعاني الأورغوياني رونالد أراوخو من إصابة.

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وكان آخر ظهور لغارسيا مع برشلونة يوم السبت الماضي، عندما دخل بديلاً لمارك بيرنال في الدقيقة 83 من عمر مباراة الفريق ضد ضيفه أتلتيك بلباو ببطولة الدوري الإسباني، التي فاز بها الفريق 2 - 1 بفضل هدفي لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

وانضم غارسيا لبرشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2021 وفاز بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلية.

وحصل غارسيا أيضا على الميدالية الذهبية في دورة باريس الأولمبية في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد فوزه بنهائي منافسات كرة القدم للرجال مع منتخب إسبانيا الأولمبي على حساب البلد المستضيف 5-3.