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90 دقيقة تفصل الزمالك عن الفوز ببطولة الدوري المصري

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الزمالك غاب عن تحقيق المسابقة 5 مواسم

90 دقيقة تفصل الزمالك عن الفوز ببطولة الدوري المصري

العربية.نت

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سيسعى الزمالك متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى تحقيق الفوز على ضيفه الإنتاج الحربي، الثلاثاء، لضمان التتويج بشكل رسمي باللقب المحلي الغائب عن خزائنه في المواسم الخمسة الماضية.

وسيلتقي الزمالك والإنتاج الحربي في الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة التي تنطلق مبارياتها يوم الاثنين، فيما سيلتقي يوم الثلاثاء أيضا الأهلي الملاحق المباشر بفارق أربع نقاط مع الجونة.

وحذر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لاعبيه من الاستهانة بفريق الإنتاج الحربي الذي هبط رسميا لدوري الدرجة الثانية إلى جانب أسوان، مؤكدا أن الفرق الصغيرة هي التي تحقق المفاجآت الصادمة.

وأضاف كارتيرون في تصريح عبر موقع الزمالك الرسمي: ليس أمامنا سوى التركيز وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير.. قطعنا مشوارا صعبا وأمامنا 90 دقيقة للتتويج باللقب.

وتوج الأهلي بطل أفريقيا باللقب المحلي في المواسم الخمسة الماضية.

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