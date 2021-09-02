منتخب لبنان يخرج بنقطة من الإمارات

فرض المنتخب اللبناني التعادل السلبي على مضيفه الإماراتي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الأولى في الدور الأخير من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم يوم الخميس.



وحصد كل فريق أول نقطة في مشوار التصفيات، بينما تصدرت إيران المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 1-صفر على سوريا، فيما تعادل العراق سلبيا خارج أرضه مع كوريا الجنوبية.



وتلعب الإمارات، التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة عام 1990، أمام سوريا خارج أرضه يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلتقي المنتخب اللبناني خارج أرضه أيضا مع كوريا الجنوبية.



وفي المباراة الثالثة، يستضيف العراق جاره المنتخب الإيراني في ثاني جولات المجموعة.



ويتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث سلسلة من المواجهات الفاصلة من أجل اقتناص مقعد آسيوي خامس في النهائيات.

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