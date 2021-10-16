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الزمالك يقترب خطوة من بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال

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الزمالك فاز على توسكر الكيني بهدف بنشرقي

الزمالك يقترب خطوة من بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال

العربية.نت

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سجل أشرف بنشرقي هدفا في بداية الشوط الثاني، ليقود الزمالك للفوز خارج أرضه 1-صفر على توسكر الكيني في ذهاب دور 32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.

وأضاع المغربي بنشرقي فرصة أمام المرمى الخالي بغرابة في نهاية الشوط الأول، لكنه عوضها سريعا بعد الاستراحة بمهارة فردية.

وتوغل بنشرقي من الجهة اليسرى ليتخطى العديد من المدافعين قبل التسديد من فوق حارس توسكر بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف بعد لحظات من تسديدة لاعب الوسط إمام عاشور في إطار المرمى في انطلاقة قوية للزوار في الشوط الثاني.

وألغى الحكم هدفا ثانيا عبر المدافع محمود حمدي (الونش) بداعي التسلل في الدقيقة 64 وكان يمكن للزمالك توسيع الفارق عبر محاولات أحمد سيد (زيزو) ويوسف إبراهيم (أوباما) والتونسي سيف الدين الجزيري.

وتقام مباراة الإياب في مصر يوم الجمعة.

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