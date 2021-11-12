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منتخب العراق يحقق تعادلاً ثميناً أمام سوريا

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منتخب العراق يحقق تعادلاً ثميناً أمام سوريا

الدوحة - د ب أ

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تعادل المنتخب العراقي مع نظيره السوري 1 - 1 يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم عمر السومة للمنتخب السوري في الدقيقة 79، قبل أن يدرك أمير العماري التعادل للعراق في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وحقق المنتخب العراقي التعادل الرابع له في خمس مباريات خاضها حتى الآن في مشوار التصفيات، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع.

على الجانب الآخر حصد المنتخب السوري النقطة الثانية له في مشوار التصفيات، لكنه لا يزال يتذيل ترتيب المجموعة.

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