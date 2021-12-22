ركلات الترجيح تمنح الأهلي كأس السوبر الإفريقي

توج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الافريقي لكرة القدم بعد فوزه 6-5 في ركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في قطر يوم الأربعاء.



وتقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة عرضية من عبد الإله مدكور لم يحسن المدافع ياسر إبراهيم التعامل معها ليسددها أحداد بسهولة في مرمى الحارس محمد الشناوي.



ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الاخر محمد شريف وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.



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