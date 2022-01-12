مدير منتخب السودان: اللعب بقميصين مختلفين "نهج جديد"

أوضح ياسر الجعلي، مدير المنتخب السوداني الأول لكرة القدم، أن ظهور "صقور الجديان" بقميصين مختلفين خلال مباراتهم أمام غينيا بيساو، جاء بسبب الرطوبة الحالية، وضمن توجهاتهم في النهج الجديد بالمنتخبات.

وظهر المنتخب السوداني بقميصين مختلفين خلال مباراته أمام غينيا بيساو، التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات أمم إفريقيا.

مادة اعلانية

وتعادل السودان دون أهداف مع نظيره غينيا بيساو، في افتتاح مشوارهما بالبطولة الإفريقية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وبدأ "صقور الجديان" الشوط الأول بقميص أحمر كامل يحمل اللون الأبيض على كتفيه، قبل أن يظهر في الشوط الثاني بقميص من اللون الأحمر الكامل دون وجود اللون الأبيض في الكتفين.

وقال الجعلي في تصريحات نشرها الاتحاد السوداني لكرة القدم، يوم الأربعاء: اللجنة المنظمة للبطولة اعتمدت قميصين باللون الأحمر ومثلهما باللون الأبيض قبل انطلاق أمم إفريقيا.

كما أضاف: استخدمنا القميصين باللون الأحمر في مباراة غينيا بيساو، بواقع قميص في كل شوط، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بعامل الرطوبة العالية، التي أدت إلى تعرقهم. وأوضح أن ارتداء قميص في كل شوط من ضمن توجهاتهم في النهج الجديد بالمنتخبات.