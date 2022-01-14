.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منتخب المغرب يهزم جزر القمر ويتأهل

  • الخط
المغرب جزر القمر
من لقاء المغرب وجزر القمر

منتخب المغرب يهزم جزر القمر ويتأهل

ياوندي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

فاز المغرب بهدفين دون رد على جزر القمر يوم الجمعة ليتأهل لدور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

وعزز المغرب صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى ست نقاط، بينما تجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد قبل مباراة غانا والغابون التي ستقام لاحقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | لماذا لم تتحالف واشنطن مع الأسد لدحر داعش في سوريا؟ الساعة 60 | لماذا لم تتحالف واشنطن مع الأسد لدحر داعش في سوريا؟
اكتشف المزيد