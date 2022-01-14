منتخب المغرب يهزم جزر القمر ويتأهل

فاز المغرب بهدفين دون رد على جزر القمر يوم الجمعة ليتأهل لدور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.



وعزز المغرب صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى ست نقاط، بينما تجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد قبل مباراة غانا والغابون التي ستقام لاحقا.

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