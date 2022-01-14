منتخب المغرب يهزم جزر القمر ويتأهل

فاز المغرب بهدفين دون رد على جزر القمر يوم الجمعة ليتأهل لدور الستة عشر في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.
وعزز المغرب صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى ست نقاط، بينما تجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد قبل مباراة غانا والغابون التي ستقام لاحقا.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
منتخب المغرب يستدعي تيسودالي بديلاً للزلزولياستدعى وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، طارق تيسودالي مهاجم جنت البلجيكي ليعوض غياب عبد الصمد الزلزولي جناح برشلونة المصاب بكوفيد-19 في كأس الأمم الإفريقية ... رياضة عربية
-
استدعاء 3 لاعبين جدد لمنتخب المغرباستدعى مدرب المنتحب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش ثلاثة لاعبين جدد، لإكمال لائحة الـ28 لاعبا المدعوين لتمثيل "أسود الأطلس" في نهائيات كأس أمم ... رياضة عربية
-
منتخب السعودية يخسر أمام المغرب ويودع كأس العربودّع المنتخب السعودي منافسات كأس العرب بعد خسارته أمام نظيره المغربي 1-صفر، في حين حقق المنتخب الأردني فوزاً كبيراً حينما اكتسح نظيره الفلسطيني 5-1 ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية