"كاف" يوقع عقوبات بحق الاتحادين المصري والمغربي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبات ضد الاتحادين المصري والمغربي بعد الاشتباكات التي وقعت بين عناصرهما في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بعد مباراة الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا الأحد، بالإضافة إلى تغريم "الفراعنة" لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام.

واشتبك لاعبو المنتخبين وبعض المسؤولين من الطرفين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي عقب نهاية مباراتهما في ربع نهائي البطولة القارية الأحد، والتي انتهت بفوز مصر 2-1.

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وغرّم كاف كل من الاتحادين المصري والمغربي 10 آلاف دولار ووجه إنذارًا إلى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بسبب سلوكه على مقاعد البدلاء.

كما أعلن الاتحاد القاري عن إيقاف مروان داوود لاعب مصر مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار، إيقاف الجنوب إفريقي روجيه باولو، مساعد كيروش، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا لاعبَي المغرب مباراتين.

وفي سياق آخر، غرم كاف أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم 100 ألف دولار، مع إيقاف سداد 50 ألف دولار منها، لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام بسبب غياب كيروش وقائد المنتخب محمد صلاح عن المؤتمر الصحافي قبل لقاء المغرب.