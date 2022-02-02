"كاف" يوقع عقوبات بحق الاتحادين المصري والمغربي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن عقوبات ضد الاتحادين المصري والمغربي بعد الاشتباكات التي وقعت بين عناصرهما في الممر المؤدي لغرف خلع الملابس بعد مباراة الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا الأحد، بالإضافة إلى تغريم "الفراعنة" لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام.
واشتبك لاعبو المنتخبين وبعض المسؤولين من الطرفين في الممر المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي عقب نهاية مباراتهما في ربع نهائي البطولة القارية الأحد، والتي انتهت بفوز مصر 2-1.
وغرّم كاف كل من الاتحادين المصري والمغربي 10 آلاف دولار ووجه إنذارًا إلى البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة بسبب سلوكه على مقاعد البدلاء.
كما أعلن الاتحاد القاري عن إيقاف مروان داوود لاعب مصر مباراتين وتغريمه 5 آلاف دولار، إيقاف الجنوب إفريقي روجيه باولو، مساعد كيروش، أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف دولار، وإيقاف سفيان بوفال وسفيان شاكلا لاعبَي المغرب مباراتين.
وفي سياق آخر، غرم كاف أيضًا الاتحاد المصري لكرة القدم 100 ألف دولار، مع إيقاف سداد 50 ألف دولار منها، لانتهاك البروتوكولات المتعلقة بوسائل الإعلام بسبب غياب كيروش وقائد المنتخب محمد صلاح عن المؤتمر الصحافي قبل لقاء المغرب.
-
أبوبكر والمصريون.. تسديدة "الخامسة" وهدف بنصف قرنتحمل مواجهة يوم الخميس خلال نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون ومصر طابعًا خاصًا لقائد المنتخب الكاميروني فينسنت أبو بكر، إذ واجه مهاجم النصر ... رياضة
-
إصابة موسيماني مدرب الأهلي المصري بفيروس كوروناأعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء أن مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن قيادة المران الثاني للفريق بأبوظبي استعدادا ... رياضة عربية
-
محمد صلاح.. 60% من قوة منتخب مصرسجل محمد صلاح هدفًا وصنع آخر ليصعد بالمنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد هزيمة نظيره المغربي، ليساهم بذلك نجم ليفربول الإنجليزي في أكثر من ... رياضة