الوداد يهزم بترو أتلتيكو بثلاثية ويضع قدماً في النهائي

قطع الوداد البيضاوي المغربي شوطا كبيرًا نحو نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما عاد بتفوق صريح من أرض مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 على ملعب "11 نوفمبرو" في العاصمة لواندا يوم السبت في ذهاب الدور نصف النهائي.

وسجل أهداف الفريق المغربي البرازيلي تياغو أزولاو (16 خطا في مرمى فريقه) ويحيى جبران (45) والكونغولي غي مبينزا (68)، فيما قلص جوب لأصحاب الارض (81).

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وهذه ثالث زيارة للوداد البيضاوي هذا الموسم الى أنغولا، إذ واجه بترو اتلتيكو وساغرادا إسبرانسا في دور المجموعات، خسر خلالها امام الاول 1-2 وفاز على الثاني بالنتيجة ذاتها.

وتغلب الوداد على الظروف المناخية الحارة وواجه فريقًا قويًا مدعومًا بنحو ستين ألف متفرج، وذلك بفضل الخطة المميزة للمدرب وليد الركراكي الذي لعب بتحفظ دفاعي من خلال تضييق المساحات أمام الفريق المضيف وهجومه القوي بقيادة هدافه أزولاو الذي يتصدر ترتيب الهدافين في المسابقة (7 اهداف)، من خلال تضييق المساحات امامهم والانطلاق بهجمات منسقة.

وانبرى الظهير الأيسر الدولي يحيى عطية الله لركلة حرة جانبية فسددها قوية ارتطمت برأس أزولاو وتحولت الى شباك الحارس البرازيلي ولينغتون (16).

واستحوذ لاعبو المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوش على الكرة انما جاءت سيطرتهم سلبية اذ لم يهددوا مرمى الحارس المغربي أحمد رضى التكناوتي. وقبل نهاية الشوط الأول عزز قائد الوداد يحيى جبران تقدم فريقه بطريقة رائعة بتسديدة بعيدة صاروخية استقرت الى يمين الحارس (45).

وواصل الوداد تهديد الشباك الانغولية من خلال تحركات ثنائي الوسط جبران وايمن الحسوني مع ثلاثي الهجوم بديع أووك راس الحربة، الكونغولي غي مببنزا وحيمود عبد الله الذي لعب بديلا لليبي مؤيد اللافي الغائب بداعي الاصابة، كما افتقد الفريق للموقوف جلال الداودي.

وتمكن الفريق المغربي من إضافة الهدف الثالث بعد سلسلة فرص خطرة، عبر مبينزا الذي تبادل الكرة على نحو مميز مع زهير المترجي فوصلت للكونغولي الذي أسكنها الشباك بتسديدة قوية من مسافة قريبة (68).

وأثمرت تبديلات سانتوش عن هدف تقليص الفارق عندما انبرى البديل جوب لركلة حرة ارسلها قوية الى الشباك في غفلة من الدفاع المغربي وسوء تقدير للحارس التكناوتي (82).

وضغط الفريق المضيف بقوة وكاد عطية الله ان يسجل بنيران صديقة قي مرمى فريقه بعدما حاول أن يبعد برأسه عرضية البرازيلي غليسون (85).

وأشهر الحكم الجزائري مصطفى غربال الانذار الثاني في وجه المدافع البرازيلي ويليان سواريس ليتابع الفريق الانغولي المباراة بعشرة لاعبين (90+1).

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم السبت المقبل على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء. ويلتقي لاحقًا الأهلي المصري حامل اللقب مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي الثاني.