الاتحاد الإماراتي يعدل موعد نهائي كأس رئيس الدولة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة تعديل موعد نهائي كأس رئيس الدولة إلى الخامس والعشرين من مايو الحالي بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وجاء في بيان الاتحاد الإماراتي: قرر الاتحاد الإماراتي بعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين تعديل موعد إقامة كأس رئيس الدولة لتقام يوم الأربعاء 25 مايو الحالي فس ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدلا من 27.
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وكانت رابطة الدوري الإماراتي أعلنت تأجيل مسابقات الدوري الإماراتي ودوري تحت 21 عاما ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، لتقام مباريات الجولة 24 بتاريخ 17 مايو الجاري تليها الجولة 25 يومي 21 و22 والجولة 26 الأخيرة في 28 و29.
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