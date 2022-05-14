.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الإماراتي يعدل موعد نهائي كأس رئيس الدولة

  • الخط
لاتحاد الإماراتي لكرة القدم

الاتحاد الإماراتي يعدل موعد نهائي كأس رئيس الدولة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة تعديل موعد نهائي كأس رئيس الدولة إلى الخامس والعشرين من مايو الحالي بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان الاتحاد الإماراتي: قرر الاتحاد الإماراتي بعد التنسيق مع رابطة دوري المحترفين تعديل موعد إقامة كأس رئيس الدولة لتقام يوم الأربعاء 25 مايو الحالي فس ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين بدلا من 27.

وكانت رابطة الدوري الإماراتي أعلنت تأجيل مسابقات الدوري الإماراتي ودوري تحت 21 عاما ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد، لتقام مباريات الجولة 24 بتاريخ 17 مايو الجاري تليها الجولة 25 يومي 21 و22 والجولة 26 الأخيرة في 28 و29.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
3 ملفات بشأن حرب أوكرانيا على طاولة مجموعة السبع.. ما هي؟ 3 ملفات بشأن حرب أوكرانيا على طاولة مجموعة السبع.. ما هي؟
اكتشف المزيد