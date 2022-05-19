الأهلي يواصل التفريط بالنقاط في الدوري المصري

واصل الأهلي نزيف النقاط ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه البنك الأهلي يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.
وأخفق كلا الفريقين في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبيهما، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.
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وبقي الأهلي، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، متأخرا بفارق 7 نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك 4 مباريات مؤجلة، في المقابل، ظل البنك الأهلي الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 25 نقطة
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