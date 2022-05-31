موسيماني يهاجم الاتحاد الإفريقي

انتقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما فقد اللقب وخسر 2-صفر في ضيافة الوداد المغربي في الدار البيضاء مساء يوم الاثنين.



واستشاط الأهلي غضبا من قرار الاتحاد الأفريقي (كاف) بإقامة النهائي من مباراة واحدة في المغرب للعام الثاني على التوالي ولجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لكن القرار لم يتغير. ودافع الكاف عن نفسه قائلا إن المغرب كان صاحب الملف الوحيد الجاهز للاستضافة.



ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن موسيماني قوله: لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك.



وكان الأهلي قد طالب بالحصول على نصف سعة استاد محمد الخامس، لكن انتهى الحال بامتلاء الملعب بمشجعي الوداد، بينما حصل الفائز باللقب في آخر نسختين على مدرج خلف المرمى لمشجعيه.



وقال موسيماني الذي كان يحلم بأن يصبح أول مدرب يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية: الفريق الأفضل هو من خسر. عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساو بين الفريقين حينها نتحدث عن الفوز والخسارة. أعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة.



ودافع المدرب الجنوب إفريقي عن اختياراته للتشكيلة الأساسية.



وقال مدرب ماميلودي صن داونز السابق: البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت، لكني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل.



وكان الأهلي قد فاز 3-2 على الرجاء المغربي، غريم الوداد، في مجموع مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال هذا الموسم.

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