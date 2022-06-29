وكيل الهولندي فايق يكشف حقيقة اهتمام الزمالك

نفى يوسف حمزاوي وكيل هشام فايق لاعب الفيصلي السعودي، وجود أي مفاوضات مع الزمالك للتعاقد مع اللاعب، وذلك بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الأولى يوم الاثنين.

وانتهت مسيرة الهولندي صاحب الأصول المغربية مع الفيصلي بعدما انتهى عقده بنهاية الموسم، حيث خاض مع الفريق 64 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 منذ انضمامه في أغسطس 2020.

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وهبط الفيصلي، بطل كأس الملك 2021، إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد 12 عامًا من التواجد في دوري المحترفين السعودي.

وقال حمزاوي وكيل أعمال اللاعب لـ"العربية.نت": لا توجد أي اتصالات مع الزمالك في الوقت الحالي، ولم يحدث أي مفاوضات في أوقات سابقة.

وعن احتمالية انتقاله للدوري المصري في حال تلقى عرضًا قال حمزاوي: سننظر إلى العرض حينها عندما يهتم به فريق كبير في مصر، السؤال ليس مهمًا في الوقت الحالي لأنه لم يحدث أي مفاوضات مع أي فريق مصري على الإطلاق.

وأتبع: هشام في إجازة منذ يوم الاثنين بعد 12 شهرًا من كرة القدم، الفترة القادمة سنقوم بدراسة وتقييم العروض من أجل اتخاذ القرار للخطوة المقبلة.

ورفض حمزاوي الإفصاح عن موقف اللاعب من العروض الأخرى المقدمة له قائلًا: إذا تحدثنا عن العروض المقدمة له فهذا لن يكون عادلًا تجاه الأندية واللاعب، نحن في مرحلة التقييم.

وأنهى حديثه قائلًا: الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن المفاوضات مع الزمالك غير صحيحة، كما أننا لم نعط أي شخص الإذن بالحديث باسمنا في مصر.