الأهلي يهزم بتروجيت ويضرب موعداً مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الأهلي إلى نهائي مسابقة كأس مصر لكرة القدم لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب بفوزه على بتروجيت من الدرجة الثانية 2-صفر يوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل بينهما من نصف نهائي نسخة 2020-2021.
افتتح الأهلي التسجيل باكراً عبر محمد مجدي في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد أبو النجا.
وعزز محمد عبد المنعم تقدم فريقه مستغلاً عرضية التونسي علي معلول حولها رأسية على يمين الحارس (72).
واهدر مصطفى الجمل ركلة جزاء لبتروجيت تصدى لها الحارس محمد الشناوي وشتتها الدفاع (44).
وكان الزمالك تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على اسوان 2-1، ليتلقى الاهلي في 21 يوليو الحالي على ملعب الجيش ببرج العرب.
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