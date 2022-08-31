الركراكي يتولى تدريب المغرب حتى كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين وليد الركراكي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلفا لوحيد خليلو.يتش يوم الأربعاء وبعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء تعيين الركراكي مدرب الوداد البيضاوي السابق متوقعا بعد التكهنات بقرب تعيينه منذ إقالة خليلو.يتش قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

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وقال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي إن الركراكي سيقود المنتخب في كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن عقد الركراكي يتضمن بندا يشترط الوصول إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية 2024 في ساحل العاج بحد أدنى وأكد لقجع أنه سيوفر كل الثقة والدعم والتسهيلات للمدرب الجديد.

وكان الركراكي قد قاد الوداد للفوز بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وأحرز لقب الدوري القطري مع الدحيل في 2020 وفاز مع الفتح الرباطي بالدوري للمرة الوحيدة في 2016 إلى جانب التتويج بكأس العرش.

وسبق للركراكي، الذي كان لاعبا في تشكيلة "أسود الأطلس" عندما بلغ نهائي كأس الأمم 2004، أن عمل كمساعد مدرب لمنتخب المغرب في عامي 2012 و2013 مع رشيد الطاوسي.

وسيكون أول اختبار أمام الركراكي البالغ عمره 46 عاما مع المغرب عندما يخوض مباراتين وديتين في إسبانيا أمام تشيلي وباراغواي في 23 و27 سبتمبر وسيلعب منتخب المغرب في المجموعة السادسة لكأس العالم إلى جانب بلجيكا وكرواتيا وكندا.