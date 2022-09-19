استدعاء بن دبكة بدلاً من المصاب بوداوي

انضم سفيان بن دبكة لاعب خط وسط نادي الفتح السعودي يوم الاثنين إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب الجزائري الذي يستعد لمواجهة غينيا ونيجيريا وديا يومي 23 و27 سبتمبر الجاري على ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران غربي الجزائر.
وكشف الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي أن الجهاز الفني للمنتخب وجه الدعوة لبن دبكة، لتعويض غياب هشام بوداوي متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، الذي تعرض لإصابة أمس.
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كان فريد شعال، حارس نادي مولودية الجزائر حل بديلا لأندريه ماندريا، حارس نادي كون الفرنسي المصاب.
وسيخوض المنتخب الجزائري يوم الاثنين أول مران في حضور 24 لاعبا، بالمركز التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة.
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