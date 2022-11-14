إصابة المغربي أمين حارث تهدد تواجده في المونديال

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تعرض المهاجم المغربي أمين حارث لإصابة في الركبة خلال مباراة فريقه مرسيليا مع موناكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما يهدد مشاركته مع بلاده في مونديال 2022 الذي ينطلق الأحد المقبل.
وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله الى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.
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وضم حارث الى تشكيلة الـ26 لاعباً التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.
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