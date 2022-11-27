منتخب المغرب يبدع ويحقق فوزاً تاريخياً على بلجيكا

وضع القراءة
100% حجم الخط
سجل البديل عبد الحميد صبيري هدفا من ركلة حرة خدعت الحارس تيبو كورتوا ليقود المغرب لفوز مستحق 2-صفر على بلجيكا يوم الأحد ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.
وهز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73. وأضاف زكريا أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.
مادة اعلانية
وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.
اقرأ أيضاً
-
بونو يغادر تشكيلة المغرب بسبب "الدوار"انسحب حارس مرمى إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو في اللحظة الأخيرة من مواجهة بلجيكا يوم الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة في ... رياضة عربية
-
تلفزيون الصين الرسمي يحذف لقطات من المونديال.. لسبب غريبحذف التلفزيون الصيني الرسمي لقطات قريبة من مقاطع فيديو يظهر فيها مشجّعون في مونديال 2022 في قطر من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبًا في الصين ... رياضة
-
تيتي يعترف: أنا سبب إصابة نيماراعترف تيتي مدرب المنتخب البرازيلي بارتكاب خطأ لعدم التيقن مبكرا بأن نجم فريقه نيمار تعرض لإصابة في الكاحل خلال المواجهة أمام صربيا بكأس العالم ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية