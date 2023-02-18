عقدة "المقبرة" تواصل ملاحقة الأهلي المصري في السودان

واصل الأهلي المصري نتائجه السلبية على ملعب الهلال في مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعدما تعرض للهزيمة أمام الفريق الأزرق بهدف دون مقابل، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم يسبق للأهلي المصري الفوز على الهلال السوداني في ملعب الأخير، خلال المباريات الست التي أقيمت على الملعب الشهير بـ "مقبرة الخصوم".

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وكانت الزيارة الأولى للفريق القاهري إلى ملعب الهلال في 1987، في ذهاب نهائي لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري وانتهى بالتعادل السلبي، وحسم التعادل السلبي أيضا المواجهة الثانية للفريقين في أم درمان، وذلك ضمن دور الـ 32 لدوري الأبطال في 2004.

وتمكن الهلال السوداني من هزيمة الأهلي المصري بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعبه في أم درمان، وذلك في مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2007.

وشهدت المواجهة الرابعة في مجموعات أبطال إفريقيا 2020، تسجيل محمد مجدي قفشة أول هدف للأهلي المصري في ملعب الهلال، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وفي النسخة الماضية، انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب الهلال بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي مجددا في تحقيق الفوز، عندما خسر، يوم السبت، المباراة السادسة له على "المقبرة" بهدف أحرزه ماكابي ليليو مهاجم الفريق السوداني.