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من لقاء منتخب العراق وإيران

منتخب العراق يهزم إيران ويتأهل إلى كأس العالم للشباب

طشقند - د ب أ
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تأهل منتخب العراق إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في أوزبكستان، بعدما تغلب على نظيره الإيراني 1 - صفر يوم السبت في افتتاح منافسات دور الثمانية.

وتأهل المنتخب العراقي بذلك إلى كأس العالم للشباب 2023 المقررة في إندونيسيا، حيث حسم تواجده ضمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بالبطولة الآسيوية.

واستمر التعادل السلبي بين الفريقين طوال 90 دقيقة ثم خطف علي جاسم هدف الفوز للعراق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويلتقي المنتخب العراقي في المربع الذهبي، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة بين منتخبي اليابان والأردن يوم الأحد.

وتتواصل منافسات دور الثمانية يوم السبت بلقاء منتخب أوزبكستان مع نظيره الأسترالي كما يُقام الأحد لقاء منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الصيني.

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