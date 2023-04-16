القضاء الإداري يعزل مرتضى منصور

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أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأحد قرارا يقضي بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منصبه بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر.
وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد.
وجاء حكم المحكمة "بزوال الصفة" عن منصور بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبد الله جورج وهاني شكري عضوا مجلس الزمالك السابقين وآخرون للمطالبة بعزل منصور بعد أن تم حبسه شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة.
وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
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