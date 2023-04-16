اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مرتضى منصور
مرتضى منصور

القضاء الإداري يعزل مرتضى منصور

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأحد قرارا يقضي بعزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنافس بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم من منصبه بعدما نفذ حكما قضائيا بالحبس لمدة شهر.

وألزمت المحكمة مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات لانتخاب رئيس جديد.

وجاء حكم المحكمة "بزوال الصفة" عن منصور بعد قبول دعوى قضائية أقامها عبد الله جورج وهاني شكري عضوا مجلس الزمالك السابقين وآخرون للمطالبة بعزل منصور بعد أن تم حبسه شهرا طبقا لما تنص عليه اللائحة.

وكان منصور قد عاد لرئاسة الزمالك بعد خروجه من محبسه وتنفيذ حكم قضائي بحبسه لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟ الجيش السوداني أم الدعم السريع.. من الأقوى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط