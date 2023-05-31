إيقاف مباراة في تونس بعد الاعتداء على مدرب الأفريقي

قرر حكم لقاء الأولمبي الباجي، الفائز بلقب كأس تونس لكرة القدم للموسم الحالي، وضيفه النادي الأفريقي ضمن الجولة الثامنة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي الممتاز اليوم الأربعاء إيقاف المباراة بعد الاعتداء على مدرب الأفريقي.



وتوقف اللقاء في الدقيقة 16 بعد تعرض سعيد السايبي مدرب النادي الأفريقي لإصابة في رأسه بعد إلقاء الحجارة باتجاهه.



وكان لاعبو الأفريقي قد غادروا الملعب، بعد نقل مدربهم إلى المستشفى، بينما غادر طاقم التحكيم بمرافقة إفراد من الأمن لتتوقف المباراة مؤقتا قبل أن يتخذ حكم اللقاء قراره بإنهاء اللقاء.



وقبل هذا اللقاء، كان النادي الأفريقي يتساوى مع الاتحاد المنستيري برصيد 15 نقطة في المركزين الثاني والثالث بينما يتصدر النجم الساحلي الترتيب برصيد 20 نقطة.



ويحتل الأولمبي الباجي المركز السابع برصيد 10 نقاط.



وتنص لائحة الاتحاد التونسي لكرة القدم على أنه في حال حدوث اعتداء من قبل الجماهير، يخسر الفريق صاحب الأرض بنتيجة 2-صفر ويتم تغريمه 20 ألف دينار (6412 دولارا) مع معاقبته بإقامة مبارياته الثلاث التالية خارج ملعبه بدون حضور الجماهير مع عدم إمكانية الطعن على العقوبة.

وتم تطبيق هذا البند هذا الموسم على ثلاثة أندية وهي هلال الشابة (في مباراة الترجي) والملعب التونسي (في لقاء النجم الساحلي) وقوافل قفصة (في لقاء الترجي الجرجيسي).

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