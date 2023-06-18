موسيماني مدرباً للوحدة الإماراتي

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أعلن نادي الوحدة المنافس بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في بيان تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا جديدا يوم السبت.
ولم يحدد الوحدة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري، مدة التعاقد مع موسيماني. ورحل موسيماني عن تدريب أهلي جدة السعودي يوم الخميس الماضي بعد أن ساعده في العودة لدوري المحترفين بعد عام واحد في الدرجة الأولى.
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وانتقل موسيماني (58 عاما) من الأهلي المصري، الذي توج معه بلقبين متتاليين بدوري أبطال أفريقيا وحقق معه المركز الثالث بكأس العالم للأندية مرتين، إلى الأهلي السعودي في سبتمبر الماضي عقب هبوطه لأول مرة في تاريخه.
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